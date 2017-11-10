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أحلام تتخلى عن لقب الملكة بعد استبعادها من ذا فويس وتتبنى لقب جديد

أحلام تتخلى عن لقب الملكة بعد استبعادها من ذا فويس وتتبنى لقب جديد
أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام راسلة إلى جمهورها عبر تطبيق تويتر ، وصفت به نفسها بالقائد في مجال الغناء ، والمحاربة من أجل فنها ، جاء ذلك بعد الجدل وردود الفعل المختلفة التي توالت تعليقاً على استبعادها من The Voice .

وكتبت أحلام : ” كم أنا فخورة بجمهوري، كم أنا فخورة بوطني وبأهلي أهل الخليج، كم أنا فخورة بوطني العربي الكبير، كم أنا فخورة بمحبتكم ودعمكم وهشتاجاتكم. أسعدتوني.. هذا أكبر تقدير وأكبر نجاح ” .

وأضافت: ” إذا تعرفون أحلام بتعرفون أنها لا تكل ولا تمل وترفض استراحة المحارب لأنها قائد في مجالها ” .

وكانت الفنانة ردّت على قرار MBC من خلال تعليق نشرته عبر حسابيها على ” تويتر ” و ” إنستجرام ” حيث كتبت: ” محبتي لكم لم ولن تتغير كنتم وستظلون بيتي الأول والدعم الكبير لأحلام، فشكراً على تقديركم لي دائماً وأبداً ” .

 


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