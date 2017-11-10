بالفيديو.. تعليق خطير من مدرب الشباب بشأن أوضاع الفريق
أكد دانييل كارينيو مدرب الشباب، أن الوضع الحالي في النادي مقلق جدا، خاصة أن الفريق يواجه صعوبات أكثر مما كان يعتقد.
وأوضح كارينيو لبرنامج “ في المرمى ” ، أن الهدف تغير بالنسبة له بين فترة المفاوضات وفترة إشرافه، قائلا: “ كنت أود المنافسة على بطولة الدوري ولكن الوضع تغير، فقد وجدت ناديا يمر بوضع معقد جدا، هناك مشاكل إدارية، رياضية، ومالية ” .
وقال: “ إنني أرغب القيام بوظيفتي ولا أود الرحيل ” ، مبينا أن الدوري السعودي لم يتغير كثيرا إلا أن عدد الأجانب أصبح ستة بدلا عن أربعة وأن الأندية الكبيرة لازالت كما هي.
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