بالفيديو.. تعليق خطير من مدرب الشباب بشأن أوضاع الفريق

نواف السالم(صدى):

أكد دانييل كارينيو مدرب الشباب، أن الوضع الحالي في النادي مقلق جدا، خاصة أن الفريق يواجه صعوبات أكثر مما كان يعتقد.

وأوضح كارينيو لبرنامج “ في المرمى ” ، أن الهدف تغير بالنسبة له بين فترة المفاوضات وفترة إشرافه، قائلا: “ كنت أود المنافسة على بطولة الدوري ولكن الوضع تغير، فقد وجدت ناديا يمر بوضع معقد جدا، هناك مشاكل إدارية، رياضية، ومالية ” .

وقال: “ إنني أرغب القيام بوظيفتي ولا أود الرحيل ” ، مبينا أن الدوري السعودي لم يتغير كثيرا إلا أن عدد الأجانب أصبح ستة بدلا عن أربعة وأن الأندية الكبيرة لازالت كما هي.