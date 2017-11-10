تفاصيل تعاقد الأخضر مع أوليفر كان لتدريب حراس المرمى قبل المونديال

ماجد محمد(صدى):

بعدما وصل المنتخب السعودي للمرة الخامسة في تاريخه لنهائيات كأس العالم، قرر الاستعانة بخبرات الألماني أوليفر كان.

وعاد المنتخب السعودي لكرة القدم للمونديال المقرر إقامته في روسيا 2018، بقيادة المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، ويحتل فريق “ الأخضر ” السعودي المرتبة 63 في العالم حسب ترتيب فيفا حالياً.

ويسعى “ الأخضر ” للاستعداد جيداً لتلك البطولة، واتفق الآن مع الأسطورة الألماني أوليفر كان لتدريب حراس مرماه، عبر شركة يملكها حارس مرمى المنتخب الألماني السابق اسمها “ غولبلاي ” (Goalpay).

وقال أوليفر كان (48 عاماً): مهمتي هي توجيه العملية (عملية تدريب الحراس) وأن أوصل إليهم خبراتي.

وعلاوة على ذلك سيضطلع أوليفر كان أيضاً بمهمة تدريب وتكوين حراس المرمى الناشئين وكذلك مدربي حراس المرمى، وستقام هناك لأول مرة في العالم أكاديمية أوليفر كان لحراسة المرمى.

وتلقت شباك المنتخب في مونديال 2002 واحدة من أكبر الهزائم في تاريخ المونديال، إذ خسر بنتيجة 0-8 أمام منتخب ألمانيا بقيادة أوليفر كان.

وفي المرات الأربع التي شارك فيها في المونديال لعب المنتخب السعودي 13 مباراة تلقت شباكه فيها 32 هدفاً، ولذلك تقول وكالة “ س ي د ” إنه ينتظر الحارس العملاق السابق عمل كثير، في مهمته مع السعودية.