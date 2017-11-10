وزير خارجية فرنسا: لا قيود على حركة ” الحريري ” في المملكة

باريس(صدى):

صرح جان إيف لو دريان؛ وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن سعد الحريري؛ رئيس وزراء لبنان المستقيل، لا يخضع لأي شكل من أشكال الإقامة الجبرية في السعودية وأنه وليس هناك أي قيود على حركته.

وقال ” لو دريان ” في تصريح لإذاعة ” أوروبا 1 ” : ” نعم، نعتقد أنه حر في تحركاته والمهم أنه يتخذ خياراته ” .

وكان ” الحريري ” قد اجتمع أمس الخميس، مع سفير فرنسا، قبل زيارة لم تكن مقررة سلفاً قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولم يتضح ما إذا كان ” ماكرون ” قد أجرى أي اتصال مع الحريري خلال تلك الزيارة.