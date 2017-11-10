“ الشهراني ” يعزي القيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه

سعيد العجل(صدى):

رفع الاعلامي سياف بن سيف المنبهي الشهراني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حفظه الله خالص التعازي وصادق المواساه في وفاة صاحب السمو الملكي الامير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقيه الذين وافاهم الأجل وهم في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنته وتقبلهم في الشهداء .