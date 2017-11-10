” سوريا الديمقراطية ” تتهم نظام الأسد بعقد صفقة مع داعش في البوكمال

دمشق(صدى):

وجه مصطفى بالي؛ المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” ، إلى النظام السوري اتهامات بعقد صفقة مع تنظيم داعش في البوكمال السورية.

وقال ” بالي ” في تصريحات صحفية، إن ” هذه الصفقة ليست إلا جزءً من صفقات بدأت من القلمون واستكملت في دير الزور والميادين وصولاً إلى البوكمال ” .

وبذلك يكون النظام السوري وحلفاؤه قد توصلوا إلى عقد صفقة مع تنظيم داعش تقضي بانسحاب عناصر التنظيم من مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، التي كانت تعد آخر معقل له، من دون مقاومة، إلى ريف دير الزور الشرقي، حيث تحتدم المعارك بين داعش ومقاتلي ” قوات سوريا الديمقراطية ” المدعومة أميركيًا.