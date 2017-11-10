مسلمي الروهينجا يواصلون الهرب إلى بنجلاديش

دكا(صدى):

أعلن مسؤول في حرس الحدود في بنجلاديش بأن نحو 200 شخص من المسلمين الروهينجا، وصلوا صباح أمس إلى الشريط الساحلي المسؤول عنه في تكناف على الطرف الجنوبي من منطقة بازار كوكس.

ودفعت عملية التطهير العرقي في بورما إلى فرار أكثر من 600 ألف من الروهينغا منذ أواخر أغسطس الماضي، وأشارت أحدث الدفعات من اللاجئين الذين وجدوا ملاذا لهم في بنغلاديش إلى أن عدة آلاف آخرين لا زالوا يحاولون المغادرة.

وغادرت سو كي بلادها أمس لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في منتجع دانانج بوسط فيتنام، وبعد القمة المقررة اليوم (الجمعة)، ستشارك سو كي في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا بعد غد الأحد، وتليها قمة دول شرق آسيا في أنجليس شمال العاصمة الفلبينية.