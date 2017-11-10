بالصور.. طفل نائم يثير الجدل بدار مزادات

نيويورك(صدى):

أثار وضع تمثال لطفل نائم بواجهة بمعرض خاص بدار مزادات في مدينة نيويورك ، حيرة وجدل بين الزوار ، الذين اسرعوا لتنبيه العاملين بأن طفلاً ” تم نسيانه في العرض ” .

وقالت أفيفا ليمان مديرة الفن الأميركي في دار مزادات هريتيدج أوكشنز بمانهاتن في تصريحات إعلامية ،إن قيمة التمثال الذي صممه الفنان دوين هانسون على شكل ابنه ويحمل اسم ” بيبي إن إيه كاريدج، 1983 ” ، تقدر بما بين 80 ألف دولار و120 ألف دولار .

مٌشيره إلى أنه إذا كان بإمكانك مشاهدة تسجيلاتنا المصورة لهذا الطفل من النافذة فستجعلك تضحك لأنه بالفعل طوال اليوم ستجد رجالا ونساء وأطفالا وأمهات وأجدادا ورجال شرطة يتوقفون وينظرون إليه ويتساءلون بحق لثانية أو أكثر من ثانية هل هذا حقاطفل؟.

والتمثال المصنوع من مادة البوليفينيل لرضيع نائم يرتدي سترة ثقيلة بلون أزرق فاتح وسروالا من نفس اللون وله رأس يكسوها شعر آدمي أشقر مما عزز ظهوره كطفل حقيقي.