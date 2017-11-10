تخفيض رأس مال ” السعودية لإعادة التأمين التعاوني ” إلى 810 ملايين ريال

عادل الحربي(صدى):

وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني بخفض رأس مال الشركة من 1000 مليون ريال إلى 810 ملايين ريال، لتنخفض أعداد أسهم الشركة إلى 81 مليون سهم، بعد أن كانت 100 مليون سهم، واشترطت الهيئة موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، مع استكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

انتهت فترة الإعلانات للشركة المدرجة بسوق الأسهم، في الوقت الذي أعفت فيه هيئة السوق المالية الجهات الراغبة بطرح أدوات الدين في السوق من المقابل المالي المحصل للهيئة، عند تقديم أو دراسة طلب تسجيل أدوات الدين حتى عام 2020.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسي ” تاسي ” مرتفعا 0.3% عند مستوى 6954 بزيادة 18 نقطة، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار ريال، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية ” نمو ” بنسبة 0.3% عند 2973 نقطة بانخفاض 9 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 2.13 مليون ريال.

وأعلنت شركة دار الأركان أمس (الخميس) ارتفاع أرباحها بنهاية الأشهر التسعة الأولى إلى 232.7 مليون ريال، بنحو 9% للفترة المماثلة من 2016، فيما كشفت شركة صادرات عن بلوغ خسائرها المتراكمة 90% من رأس المال، مرجحة ذلك للمخصصات والذمم والديون المشكوك في تحصيلها من عامي 2014-2015.