” حرس الحدود ” يرد على مزاعم شكوى صيادي مرسى السهي بجازان

حسن الجعفري(صدى):

أصدرت مديرية حرس الحدود بياناً اليوم (الجمعة) نفت فيه صحة ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، حول مزاعم شكوى نسبت لصيادي مرسى السهي بمنطقة جازان، ومنعهم من الإبحار لمدة أسبوعين.

وقال المتحدث الرسمي، أنّ ما ذكر غير صحيح ولم يتم منع الصيادين من الإبحار، وتمثّلت الإجراءات المتخذة في إبلاغهم بعدم التواجد في مناطق بحرية حدودية محظورة لدواعٍ أمنية.

وأكّد المتحدث أنّه تم التصريح خلال الأسبوعين الماضيين لعدد من الصيادين، الذين أبحروا في مناطق بحرية آمنة، مبينًا أنّ رجال حرس الحدود حريصون كل الحرص على سلامة الصيادين وأمن الحدود من أيّ اختراقات أمنية لا قدّر الله، مشددًا أنّه لا تساهل مع من يخالف نظام أمن الحدود.