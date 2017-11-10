ولاية أمريكية تنشئ خلية خاصة لملاحقة قضايا ” التحرش الجنسي “

تكساس(صدى):

أقامت جاكي لايسي؛ المدعية العامة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، خلية خاصة لدراسة سيل الاتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسيين، التي طالت عدد كبيرًا من النجوم والشخصيات البارزة في هوليوود.

وقالت ” لايسي ” أنها أنها لم تتلق أي ملف من شأنه السماح ببدء ملاحقات جنائية، موضحة في بيان لها أنها على تواصل مع شرطة لوس أنجلوس وبيفرلي هيلز بعد بدء تحقيقات بشأن المنتج هارفي واينستين والمخرج جيمس توباك والممثل ايد ويستويك، وآخرين.

وكانت العديد من وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق، أن المدعي العام في مانهاتن يستعد لرفع عناصر اتهام بشأن ” واينتسين ” إلى هيئة محلفين كبرى، مع احتمال توجيه الاتهام إليه في إطار قضية الممثلة الأميركية ” باز لا هويرتا ” ، التي تتهمه باغتصابها.

وترجع ذروة الأحداث منذ الكشف مطلع أكتوبر في صحيفة ” نيويورك تايمز ” ومجلة ” ذي نيويوركر ” عن فضيحة هارفي واينستين، الذي تتهمه أكثر من 100 امرأة بالتحرش والاعتداء الجنسيين، وكذلك عدد كبير من الرجال بممارسات جنسية غير مناسبة.

ومن بين هؤلاء أيضًا الممثل كيفن سبيسي الحائز جائزتي أوسكار، المتهم بالقيام بملامسات جنسية وبمحاولة اغتصاب رجال أو أحيانا قصر والمنتج بريت راتنر والممثل سيتفن سيجال، وتطال الاتهامات أيضا شخصيات سياسية وإعلامية وفي أوساط المطاعم والفنادق، ولا تتوقف عند عالم السينما فقط.