بالفيديو.. خبيرة تثير ضجة بوضع مكياج على وجه ” الموناليزا “
نشرت خبيرة المكياج ليزا كوندريفيتش ، مقطع فيديو مصور، عرضت من خلاله طريقة تطبيق مستحضرات المكياج على وجه موناليزا، صاحبة اللوحة العالمية.
وكتبت: موناليزا 2017. لو كانت موناليزا تعيش في هذا الزمن وأصبحت إحدى شهيرات ” إنستجرام “.
وأضافت: ” هذا الفيديو يتوجه فقط إلى الأشخاص الذين يتمتعون بحسّ الفكاهة. كان ليوناردو دا فينشي عبقرياً ويبقى قدوة بالنسبة إلي. وقد قمت بنسخ لوحته عندما كنت صغيرة. أما رسالتي فهي أنني لم أحب صيحة الحاجبين المتعرجين ولا الصور الضبابية التي تخفي الأنف والتي تنشر عبر إنستجرام ” .
OMG 😱😍😍😍 #Repost @liza.kondrevich ・・・ 🎥Mona Lisa 2017. If Mona Lisa lived in this time and be @instagram famous! Guys, this video is only for people with sense of humor! Leonardo da Vinci was a genius and stay my idol ! I was copying his paintings when I was a little girl ! My message is (no offense) : I don’t like this wiggly eyebrow trend either blurry pictures on @Instagram where whole nose disappears.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22403 ] نشر منذ 25 دقيقة
موناليزا أسطورة الجمال
وليست بحاجة مكياج
ممكيجه جاهزه من رب العالمين😘😘😘