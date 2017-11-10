بالفيديو.. خبيرة تثير ضجة بوضع مكياج على وجه ” الموناليزا “

نورة الشهري(صدى):

نشرت خبيرة المكياج ليزا كوندريفيتش ، مقطع فيديو مصور، عرضت من خلاله طريقة تطبيق مستحضرات المكياج على وجه موناليزا، صاحبة اللوحة العالمية.

وكتبت: موناليزا 2017. لو كانت موناليزا تعيش في هذا الزمن وأصبحت إحدى شهيرات ” إنستجرام “.

وأضافت: ” هذا الفيديو يتوجه فقط إلى الأشخاص الذين يتمتعون بحسّ الفكاهة. كان ليوناردو دا فينشي عبقرياً ويبقى قدوة بالنسبة إلي. وقد قمت بنسخ لوحته عندما كنت صغيرة. أما رسالتي فهي أنني لم أحب صيحة الحاجبين المتعرجين ولا الصور الضبابية التي تخفي الأنف والتي تنشر عبر إنستجرام ” .