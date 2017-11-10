آل الشيخ يكشف المتورطين في قضايا الاتحاد والرائد ومحمد عويس

طلال الغامدي(صدى):

انتهت هيئة الرقابة والتحقيق من 3 قضايا أحيلت إليها خاصة بناديي الرائد والاتحاد، وقضية اللاعب محمد عويس.

وقال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، في بيان له اليوم، إنه ثبت في قضية نادي الرائد، وجود جريمة تزوير واستعمال الأوراق المزورة في اتفاقيتي جدولة المستحقات المالية ومقدم عقود؛ للموسم الرياضي 2017 / 2016، للاعبين سلمان السوادي وحسين الشويش، مشيرا إلى أن المتهمين في القضية هما سكرتير النادي أحمد عثمان حمد، الذي اعترف أنه قام بإعداد التسويتين والتوقيع عليهما بدلاً من اللاعبين وأمين صندوق النادي، واعترف أن رئيس النادي فوضه بالتوقيع عنه على التسويتين، وأن كل ذلك تم بعلم وتوجيه من رئيس النادي.

وكشف أن المتهم الثاني هو رئيس النادي عبدالعزيز التويجري، وقد وجدت عليه قرائن تدينه وتثبت علمه بالمخالفات، كما أنه أقر بتفويضه السكرتير بالتوقيع نيابة عنه على التسويتين.

وأكد آل الشيخ أن اللاعب محمد العويس، حصل على مبلغ 8.5 مليون ريال، وأدخلت في حساب اللاعب عن طريق تركي الزهراني، الذي تلقى المبلغ من قائد فريق الأهلي تيسير الجاسم، والدفعة الثانية تلقاها اللاعب نقداً من أحد أعضاء شرف النادي الأهلي قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء خلافاً لما ذكره العويس أثناء التحقيق السابق معه، حيث ذكر أن المبالغ قد وردت إليه من والده.

وتطرق آل الشيخ إلى قضية نادي الاتحاد، قائلا إنه ثبت لدى الجهات المختصة تزوير في المستحقات المالية للاعبين هاني الناهض وسلمان الصبياني، وقد اعترف بالتزوير كل من سكرتير مجلس الإدارة أيمن آل عوض، وسكرتير كرة القدم الأمين عوض، لافتاً إلى أن المتهمين الذين عليهم قرائن ودلائل حيال مشاركتهم في التزوير، هم رئيس النادي السابق أنمار الحائلي والمقداد الفضل وعمر الزهراني، الذي يعمل بالنادي على الرخصة الآسيوية.

واختتم آل الشيخ البيان بقوله: ” إن كل فاسد في الوسط الرياضي ” حيوحشنا ” ، كائناً من كان ” .