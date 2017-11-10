آبل ترسل تحديث جديد ينهى مشكلة التصحيح التلقائي في لوحة المفاتيح

متابعات(صدى):

أرسلت آبل اليوم تحديث لأجهزتها يصلح مشكلة التصحيح التلقائي في لوحة المفاتيح، إضافة لمشكلة أخرى.

ووفق تحديث آبل الجديد لنظام تشغيل الأجهزة الذكية iOS 11.1.1 فإن مشكلة التصحيح التلقائي مع حرف i قد تم حلها. حيث عانى بعض المستخدمون أثناء كتابة هذا الحرف فإنه يتم تصحيحه إلى حرف آخر أو يضاف له رمز ⍰

شمل التحديث أيضاً إصلاح مشكلة في الأمر الصوتي لسيري حيث كان يتوقف عن الاستجابة سابقاً.

وصرحت آبل بهذا في بيان الجديد ضمن تحديثها، لكن من المحتمل أن يكون هناك إصلاحات أخرى لم توضحها، لذا من الموصى تثبيت التحديث الذي يعود للنسخة الأكثر تسبباً للمشاكل.