أمانة الرياض تتسلم درع الريادة في دعم العمل الاجتماعي والفعاليات

سعيد العجل(صدى):

تسلمت أمانة منطقة الرياض درع ريادة العمل الاجتماعي العربي المشترك 2017، وذلك ضمن فعاليات مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام الذي ينظمه اتحاد العام للمنتجين العرب، نظير تميزها ودورها الريادي في دعم الفعاليات الترويحية والخدمات الاجتماعية.

وتسلم المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل مدير عام الحدائق في أمانة منطقة الرياض الدرع التكريمي نيابة عن معالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، في حفل أقيم بهذه المناسبة في القاهرة على مسرح جامعة القاهرة الذي أقيم بالقاهره في الفتره من ٧ إلى ١٠ نوڤمبر الجاري. الذي اتسم بشعار معاً ضد الإرهاب.

وعبر المهندس إبراهيم الهويمل عن اعتزاز الأمانة بهذا التكريم الذي يعد واحد من مؤشرات جودة العمل الذي تقدمه ، مبينا أنه يعبر عن اهتمام الأمانة بتعزيز الجوانب الاجتماعية في كافة مجالاتها.

وأكد المهندس الهويمل إن أمانة منطقة الرياض، تأخذ بالاعتبار تعزيز الجوانب الاجتماعية في كافة فعالياتها ومناشطها، ومن ذلك دعم المنتجين والمسرحيين، ومشاركة الأمانة في تنفيذ المهرجانات والمسرحيات التي تعنى بالمجتمع والأسرة. لافتا إن لدى أمانة منطقة الرياض رزنامة سنوية للفعاليات، تضم الاحتفالات والمهرجانات ودعم الفعاليات الشبابية والأسرية، موزعة بطريقة تمكن كافة أفراد المجتمع من الاستفادة والتفاعل، وقضاء أوقات ممتعة. ومشاركة الجهات الأخرى.

من جانبه، اعتبر الاتحاد العام للمنتجين العرب تكريم أمانة منطقة الرياض تميزاً ملحوظاً لماتقدمه الأمانه من انشطه اجتماعيه محسوسه وفعاليات نوعية ،كما أنه عائد إلى الجهود المقدمة في دعم الممثلين والمنتجين والمخرجين السعوديين والعرب، من خلال الفعاليات التي تنظمها الأمانة، سواء الموسمية منها ، أو الفعاليات الوطنية والاجتماعية، فضلا عن استضافة عدد من المسرحيات على مدار العام في العاصمة الرياض وتوفير كافة سبل النجاح لها.

كما قدم الاتحاد العام للمنتجين العرب شكره لأمانة منطقة الرياض، مثمنا الجهد الذي تبذله الأمانة كأحد رواد العمل المجتمعي بالمملكة العربية السعودية.

وتتبنى أمانة منطقة الرياض منذ عدة سنوات تشجيع الأعمال الاجتماعية والثقافية والوطنية، كجزء من دورها المجتمعي، واحد أهم برامجها التي تركز على تفعيل مشروع تعزيز البعد الإنساني لمدينة الرياض، التي تستهدف سكان العاصمة وزوارها، من خلال توفير وسائل الترفيه والتسلية لكافة أفراد الأسرة.

وكان فنانون ومسرحيون سعوديون وخليجيون قد عبروا عن شكرهم للأمانة ودعمهم وتشجيعهم، حيث توفر الدعم المباشر وغير المباشر.