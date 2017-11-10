وفاة طفل إثر سقوطه في خزان صرف صحي بجدة

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة استخراج طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات توفي نتيجة سقوطه داخل خزان صرف صحي.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” : ” استخرج مدني جدة طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات توفي نتيجة سقوطه داخل خزان صرف صحي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ” .