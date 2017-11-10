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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة طفل إثر سقوطه في خزان صرف صحي بجدة

وفاة طفل إثر سقوطه في خزان صرف صحي بجدة
نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة استخراج طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات توفي نتيجة سقوطه داخل خزان صرف صحي.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” : ” استخرج مدني جدة طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات توفي نتيجة سقوطه داخل خزان صرف صحي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3335 ] نشر منذ 54 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

الى متى الاهمال بارواح الناس

[ عدد التعليقات: 1763 ] نشر منذ 44 دقيقة

الطفل مرحوم بإذن الله ولكن قولوا جعله الله فرطا لوالديه وألهمهما الصبر والسلوان

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