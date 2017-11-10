وفاة طفل إثر سقوطه في خزان صرف صحي بجدة
باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة استخراج طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات توفي نتيجة سقوطه داخل خزان صرف صحي.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” : ” استخرج مدني جدة طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات توفي نتيجة سقوطه داخل خزان صرف صحي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3335 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الى متى الاهمال بارواح الناس
العدناني[ عدد التعليقات: 1763 ] نشر منذ 44 دقيقة
الطفل مرحوم بإذن الله ولكن قولوا جعله الله فرطا لوالديه وألهمهما الصبر والسلوان