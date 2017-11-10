” المرور ” يعلن فتح طريق الملك فهد بعد الانتهاء من أعمال المترو

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن انتهاء من أعمال مترو الرياض على طريق الملك فهد باتجاه العقيق جنوب، مشيرة أن الطريق مفتوح الآن أمام المركبات.

وقال المرور في بيانٍ له اليوم الجمعة: إشارة إلى ما تم التنويه عنه يوم أمس بشأن الإغلاق الجزئي لطريق الملك فهد لوجود أعمال طرق تتعلق بميترو الرياض ، فقد تم الآن الانتهاء من تلك الأعمال وفتح الطريق أمام المركبات العابرة.

وكان المرور أعلن أمس أنه سيتم إغلاق طريق الملك فهد بالرياض من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً اليوم الجمعة الموافق 21 /2/ 1439 هـ وذلك للعمل على استكمال مشروع المترو.