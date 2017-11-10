نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة

نواف السالم(صدى):

أبدى البرازيلي نيمار النجم الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في العودة إلى برشلونة، وذلك عندما فاجأ زميلاه في النادي الكتالوني ميسي وسواريز بسؤال غير متوقع.

وبحسب صحيفة ” سبورت ” الإسبانية المقربة من البلوجرانا، فإن نيمار خلال زيارته الأخيرة إلى نادي برشلونة، سأل الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز إن كانا يقبلان بعودته إلى النادي.

وأضافت الصحيفة أن لقاء نيمار وزميليه السابقين كان وديا، وظهر خلاله اللاعب البرازيلي مرحا وسعيدا وتحدث دون توقف، قبل أن يوجه إليهما سؤالا غريبا حول عودته إلى النادي الذي تركه في الميركاتو الصيفي قبل أشهر، وأتبع نيمار سؤاله بابتسامة وكأنه يمزح، لكن الذين كانوا بالقرب من اللاعبين يعرفون أنها لم تكن مجرد مزحة، وأن العودة إلى برشلونة هو ما يريد.

ودللت الصحيفة على ذك بزيارات نيمار المتكررة إلى برشلونة منذ تركه للنادي قبل 3 أشهر، مؤكدة أنه لم يستطع التأقلم في العاصمة الفرنسية مع ناديه الجديد، وأنه يشعر بارتكابه خطأ كبيرا بقراره ترك النادي الكتالوني.