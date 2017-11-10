بعد فضحها أمام العالم ..إيران تعترف صاروخ الرياض إيراني ” بركان H2 “

طهران(صدى):

أكدت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، أن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن على العاصمة الرياض الأسبوع الماضي كان إيراني الصنع ( بركان H2).

وكانت المملكة قد قدمت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أول أمس، أشارت فيها إلى الدور الإيراني في صناعة الصواريخ التي تم إطلاقها يومي 4 نوفمبر و22 يوليو تجاه المملكة، لافتة إلى أنه تم ضبط عمليات تهريب أسلحة إيرانية سابقا إلى الحوثيين، الأمر الذي يعتبر تعديا صارخا من إيران على قرارات مجلس الأمن.

وأكدت أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، قد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة، مشددة على أن المملكة تحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيراني العدائية.