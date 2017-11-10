بعد فضحها أمام العالم ..إيران تعترف صاروخ الرياض إيراني ” بركان H2 “
أكدت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، أن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن على العاصمة الرياض الأسبوع الماضي كان إيراني الصنع ( بركان H2).
وكانت المملكة قد قدمت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أول أمس، أشارت فيها إلى الدور الإيراني في صناعة الصواريخ التي تم إطلاقها يومي 4 نوفمبر و22 يوليو تجاه المملكة، لافتة إلى أنه تم ضبط عمليات تهريب أسلحة إيرانية سابقا إلى الحوثيين، الأمر الذي يعتبر تعديا صارخا من إيران على قرارات مجلس الأمن.
وأكدت أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، قد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة، مشددة على أن المملكة تحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيراني العدائية.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1584 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم جعلهم ببركان يحولهم رماد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14049 ] نشر منذ 2 ساعتين
معروف للعالم ولمجلس الامن ان ايران تدعم عملاء في الوطن العربي بالسلاح والمال من اجل تحقيق من تسعى اليه وهو اعادة الهيمنه الصوفيه المجوسيه السابقه على الدول العربيه والكل يعلم هذا
النظام المجوسي عنده اهداف منذو ان جاء المقبور الخميني بمساعده امريكا الى ايران بعد اقتلاع الشاه مرغما من ايران ثم طرده الى مصر ومات فيها والامريكان متفقين مع المجوس لتقسيم الوطن العربي الى دويلات صغيره متناحره فيما بينها مثل ما فعل ابن العلقمي مستشار الخليفه العباسي عندما قسم البلاد الى امارات صغيره متحاربه فيما بينها وهذا ما تسعى اليه ايران بكل قوة املا في تحقيق هذا الحلم المجوسي وايران عندما تعترف بأن الصاروخ الذي اطلق على الرياض من صنعها فهي تعلم ان الامريكان معهم ولن يتدخلوا في حرب ضدها الا لو ثبت لديهم ان هناك خطر على اسرائيل وايران تظمن لهم ان اسرائيل في مئمن من صواريخها ومن عملائها في لبنان
لذلك يجب ان نكون مستعدين عسكريا وشعبيا للحرب ضد ايران ويجب ان نكون نحن اصحاب الضربه الاولى ولتكن قاضيه وقاسيه ونختار الاماكن المراد ضربها بدقه متناهيه لكي لا يقوم لايران قائمه بعدها
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3337 ] نشر منذ 57 دقيقة
ايران هي شيطان الارهاب في العالم
دولة ارهابيه مجوسيه مموله للارهاب عدوة الاسلام والمسلمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22403 ] نشر منذ 55 دقيقة
لعنكم الله ياالمجوس😡
سبحان الله ،،[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 49 دقيقة
ياجماعة الخير اوجهها لقيادتنا يارب انكم تسمعون كلامي الان لما كوريا الشماليه جربت صاروخ نووي امريكا قامت وقعدت عشان هالتجربه طيب مافكرتو ليش ماحاربت ايران ع تجربتها ع الاقل كوريا جربت صواريخها ولم ترسلها ع الصين او دوله اخرى بينما ايران ارسلتها ع قلب السعوديه ولم يتحرك المجتمع الدولي او امريكا ضد ايران مجرد كلام ع ورق انهم ضد انتهاكات ايران ماذا ينفع ومع ان امريكا سمحت للتسلح الننووي لطهران يرحم والديكم نبي نووي في الخفاء حتى لو في العلن حتى لو تصير علاقات مع كوريا الشماليه ونحضر النووي فأقسم بالله لنندم اذا مالحقنا ع انفسنا هم ينتظرون اللحظه المناسبه لهجوم ايران ع المملكه