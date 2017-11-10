إلغاء صلاة الجمعة في سوريا بسبب قصف نظام الأسد للمساجد

دمشق(صدى):

قالت الهيئة الشرعية في محافظة درعا جنوب سوريا، في بيانها لها، أمس الخميس، ” قررت اللجنة الشرعية في مدينة درعا إيقاف صلاة الجمعة غداً في مدينة درعا، وذلك بسبب استهداف قوات النظام المساجد والمدنيين في المدينة منذ عدة أسابيع ” .

وطالب البيان جموع المصلين التزام بيوتهم حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم من استهداف قوات النظام بالقصف بقذائف الهاون والمدفعية.

وخلال الأسابيع الماضية زادت قوات النظام من وتيرة قصفها للأحياء المحررة في مدينة درعا بشكل ملحوظ، ويعتبر هذا التطور نوعيًا منذ تطبيق اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري.

وشهدت الأحياء التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في مدينة درعا خلال الأسابيع الماضي قصفًا مكثفًا وتحليقًا لطيران الاستطلاع بالتزامن مع صلاة الجمعة مما خلف عدداً من الإصابات الأسبوع الماضي، بعد قصف أحد المساجد لحظة خروج المصلين منه.