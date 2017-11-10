أول رئيس لفيسبوك يكشف طبيعة الموقع وما يسببه لمستخدميه

متابعات(صدى):

قال شون باركر، أول رئيس لموقع فيسبوك، إن: ” الموقع يمنحك قدرا بسيطا من المتعة والسعادة عندما يقوم أحدهم بالإعجاب أو حتى التعليق على صورة أو مشاركة لك، مما يدفعك لوضع المزيد منها، وتستمر العجلة سعيا للحصول على المزيد من نقرات الإعجاب والتعليقات ” .

وحذر ” باركر ” في تصريحات صحفية، من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل أحد عيوب البشر، بحسب رأيه، مصرحا ” الله وحد يعلم تأثيرها على عقول أطفالنا ” ، موضحًا أن الفكرة من وراء وسائل التواصل الاجتماعي أنها تقوم على الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من وقت واهتمام الفرد.

وأوضح ” باركر ” ، الذي انضم إلى فيسبوك عام 2004 بعد أقل من عام على تأسيسه، أنه وباقي المؤسسين للموقع، ومن بينهم المدير التنفيذي الحالي مارك زوكربرج، كانوا على دراية تامة بطبيعة الموقع، وما يمكن أن يسببه لمستخدميه.

واشتهر الملياردير الأميركي شون باركر البالغ من العمر 38 عامًا، أيضا بتأسيس خدمة مشاركة الملفات ” نابستر ” قبل نحو 20 عاما.