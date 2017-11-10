إصابة فارس مناع وسيط الحرس الثوري والحوثيين في غارة على مخبأه بصعده

فهمي محمد(صدى):

أفادت عدة مصادر محلية في اليمن، أمس الخميس، أن أنباء ترددت عن إصابة فارس مناع، القيادي الحوثي، في غارة لمقاتلات التحالف على مخبأه في صعده القديمة، فيما قتل 7 من مرافقيه. وأنه تم نقله بسرية تامة إلى مستشفى السلام بصعدة وأن حالته حرجة.

ويعتبر فارس مناع، واحدًا من أشهر تجار السلاح باليمن، وهو بمثابة الوسيط الرئيس بين الحرس الثوري الإيراني والحوثيين في تهريب الأسلحة الخطرة لضرب الأراضي بالمملكة، ويأتي في مقدمتها الصواريخ الباليستية.

و ” مناع ” هو أحد المطلوبين على قائمة الـ 40 شخصية حوثية التي وضعتها قوات التحالف على قائمة الإرهاب، ورصدت مبالغ مالية كبيرة للقبض عليهم.