اتهام أحد المسئولين بتلقي رشاوى والحصول على 22 منحة أرض له ولأبنائه

نايف السالم(صدى):

استدعت الجهات المختصة مساعداً سابقاً لأمين محافظة ساحلية لاتهامه بالفساد، وتلقي رشاوى، وامتلاكه وأبنائه 22 منحة أرض بعضها في مواقع حيوية.

وذكرت المصادر إلى أن اسم مساعد الأمين، ظهر مجدداً في قوائم المشتبه بهم في عدة قضايا فساد يجري حصرها حاليًا، من بينها العمل بالتجارة، وتأسيس شركة عقارية مع شخص آخر يعمل معه في الأمانة، وتسجيل الشركة باسم زوجة أحدهما.

وأضافت المصادر أن تلك التهم كانت قد كشفتها جلسات محاكمة سيول جدة، فإن المحكمة الإدارية كانت قد برأتهما من التهمة، غير أنه تم نقض الحكم وتحويله إلى لجنة قضائية خاصة بالرياض.

وذكرت المصادر أيضًا أنه يشتبه في طلب المساعد السابق رشوة بمبلغ 5 ملايين ريال، لأجل إيجاد أراض خالية من الملكيات لتطبيق صك تعويضي عليها لصالح شخصية معروفة تم إيقافها في القضية.