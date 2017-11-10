” التعليم ” تدعو منسوبيها إلى التمتع بإجازاتهم السنوية قبل نهاية صفر

علي القحطاني(صدى):

عممت وزارة التعليم على جميع منسوبيها بالتمتع بإجازاتهم السنوية قبل نهاية شهر صفر، وذلك تنفيذاً للائحة الاجازات السنوية ، مؤكدة أن ما زاد عن الــ 18 يوم لا يتم الا بموافقة جهة عمل الموظف.

وقالت الوزارة في تعميمها الموجه، الزملاء منسوبي وزارة التعليم، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وسعياً نحو التطوير المستمر، نود تذكير جميع موظفي الوزارة بما نصت عليه المادة (2 ) من لائحة الاجازات بضرورة التمتع بإجازاتهم السنوية للعام 1438هـ قبل انتهاء المهلة المحددة في 30/2/1439هـ.

وأوضحت أن ذلك يكون من خلال الدخول على حساباتهم في الخدمة الذاتية، مشيرة أنه يجوز ترحيل ما لا يزيد عن (18) يوم بموافقة جهة عمل الموظف ولما تقتضيه متطلبات العمل.