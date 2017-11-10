صورة تكشف أفلام ” ديزني لاند ” الجديدة

لندن(صدى):

نجحت خدمة ” جوجل مابس ” ، في التقاط صورة لكواليس تصوير أفلام ” ستار وورز ” ، التي تحاول شركة ” ديزني لاند ” اخفائه.

والتقط ” جوجل مابس ” صورة لمركبة “فوكون ميلينيوم” المستخدمة في أفلام ” ستار وورز ” ، وظهرت القطعة الشهيرة محاطة بحاويات للشحن في محاولة لإخفائها.

وجرى التقاط الصورة لموقع التصوير في موقع قريب من استوديو ” لانغ كروس ” ، خارج العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب ” ماشابل ” لم تتسن معرفة التاريخ الذي التقطت فيه الصورة، لكن ثمة من رجح أن تكون في يونيو الماضي.

ومما زاد فضول المتابعين، في الأسابيع الأخيرة، اقتراب موعد عرض فيلم ” ستار وارز: ذا لاست جيدي ” ، في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.