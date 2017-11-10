قس بولندي يبيع سيارته بعد أن تسببت له في فضيحة

وارسو(صدى):

اضطر قس بولندي تعرض للعديد من لانتقادات بسبب قيادته سيارة باهظة الثمن من نوع بورشه، إلى الإعلان عن اعتزامه بيعها والتبرع بثمنها للفقراء.

وأفادت قناة ” تي في إن ” المحلية، أن الأب فيسلاف ماسيازيسك، وهو قس في أبرشية كاسينا فيلكا قرية في جنوب بولندا سبب لنفسه فضيحة في مجتمعه الصغير بسبب قيادته سيارة تقدر بنحو 400 ألف زلوتي بولندي أي ما بعادل 110 ألف دولار.

ودفعت الإنتقادات ” ماسيازيسك ” إلى إصدار بيانا كتابيا يعلن أنه سيبيع سيارته وقال ” إذا شعر أي شخص بالاستياء، فأنا أشعر بالأسف ” ، كما قرأ اعتذارا أثناء القداس. وذكرت القناة أنه بينما أشار بعض رعيته الى الفضيحة، إلا أن آخرين هبوا للدفاع عنه.