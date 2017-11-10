طرح خدمة أبل وسامسونج ” باي ” في المملكة

عادل الحربي(صدى):

قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في المملكة طلعت حافظ إن خدمات الدفع عبر الهاتف قادمة للسوق السعودي خلال النصف الأول من العام المقبل 2018.

وأضاف ان خدمة الدفع الجديدة عبر الهاتف مدى أثير مثل “ سامسونغ باي ” و ” أبل باي ” ستكون متوفرة كخيار جديد للمستخدم وبديل خدمة الدفع عبر بطاقات مدى الحالية.

وأشار حافظ إلى أن الحد الائتماني للشراء بواسطة خدمات الدفع عبر الهاتف سيتم رفعه من 100 ريال إلى 20 الف ريال وفق شروط محددة سيتم الكشف عنها مستقبلاً لجميع المستخدمين.