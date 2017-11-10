شاب يتقدم لخطبة حبيبته بـ 25 هاتف أيفون إكس

بكين(صدى):

أثار شاب صيني ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب تشر صورة له برفقة حبيبته وهو يتقدم لخطبتها بطريقة غريبة لم يفعلها أحد من قبله، حيث اشترى 25 هاتفًا محمولًا من نوع آيفون إكس، ورتبهم على شكل قلب وسط أوراق الورد، ثم وضع خاتم الخطوبة بالمنتصف.

وعلق الشاب على الواقعة قائلا ، أن خطيبته ” لي ” تحب ألعاب الفيديو بشدة، بالإضافة إلى أنهما تقابلا أول مرة في لعبة على شبكة الإنترنت، أما بالنسبة لعددها فاختار رقم 25 لأنه يساوي عدد سنوات عمرها.

يذكر أن سعر الهاتف يساوي 8388 يوانا صينيا، ويبلغ سعر الـ 25 هاتفًا 210 آلاف يوان أي أكثر من 50 ألف دولار أمريكي.