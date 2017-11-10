شاب يتقدم لخطبة حبيبته بـ 25 هاتف أيفون إكس
أثار شاب صيني ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب تشر صورة له برفقة حبيبته وهو يتقدم لخطبتها بطريقة غريبة لم يفعلها أحد من قبله، حيث اشترى 25 هاتفًا محمولًا من نوع آيفون إكس، ورتبهم على شكل قلب وسط أوراق الورد، ثم وضع خاتم الخطوبة بالمنتصف.
وعلق الشاب على الواقعة قائلا ، أن خطيبته ” لي ” تحب ألعاب الفيديو بشدة، بالإضافة إلى أنهما تقابلا أول مرة في لعبة على شبكة الإنترنت، أما بالنسبة لعددها فاختار رقم 25 لأنه يساوي عدد سنوات عمرها.
يذكر أن سعر الهاتف يساوي 8388 يوانا صينيا، ويبلغ سعر الـ 25 هاتفًا 210 آلاف يوان أي أكثر من 50 ألف دولار أمريكي.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14047 ] نشر منذ 57 دقيقة
صرعه جديده من الصيني لصينيه
مبروك للخطيبان
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11303 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههه مبروووك 😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21489 ] نشر منذ 19 دقيقة
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غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3357 ] نشر منذ 14 دقيقة
هياط صيني
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 5 دقائق
سبحان الله نفس طريقة جارنا ابو خليف اول ماتقدم لخطبة ام خليف
حيث اشترى 25 ناقة و25 جمل
ورتبهم على شكل قلب وسط 20 كيس بصل و25 كيس طحين
ثم وضع حزام ناسف قصدي وضع حزام ذهب بالمنتصف
وعزم جماعته على مليحيه وورق عنب وذبيحتين وست ارانب و3 جرابيع
وتم الزواج بنجاح وفرحه عارمه
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
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