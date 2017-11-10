تراجع أسعار النفط رغم إعلان المملكة عزمها خفض الصادرات

علي القحطاني(صدى):

انخفضت أسعار النفط هامشيًا رغم إعلان المملكة عزمها خفض صادرات الخام خلال الشهر المقبل، إلى جانب ترقب المستثمرين بيانات حول نشاط التنقيب في الولايات المتحدة لتقييم مدى تطور القطاع واستجابته لتحسن الأسعار.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.15% إلى 63.82 دولار للبرميل، فيما انخفض ” نايمكس ” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.10% إلى 57.10 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة بالمملكة، إن المملكة تعتزم خفض صادراتها من النفط الخام بمقدار 120 ألف برميل خلال ديسمبر بالمقارنة مع نوفمبر.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات شركة الخدمات النفطية ” بيكر هيوز ” حول التغير الذي طرأ على عدد منصات التنقيب النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لتقييم تطور القطاع واحتمالات تزايد الإمدادات في المستقبل.