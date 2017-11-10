بالفيديو.. ” الداخلية ” تستعرض طريقة تعامل متلقي البلاغات الحرجة على ” 911 “

علي القحطاني(صدى):

في خطوة جديدة من نوعها، قام المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، بنشر مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي على تويتر، يوضح الطريقة الصحيحة للتصرف في الحالات ‏الحرجة كالسرقة من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية (911).

واستعرض المقطع مثالًا لمكالمة هاتفية من متصلة تبلغ عن وجود لصوص، ولكنها خدعتهم بالادعاء أنها تتصل بصديقتها لإحضار الطعام، حيث تصرفت بذكاء ووجدت على الطرف الآخر من فهم مرادها بذكاء أيضًا.

وأوضحت تلك المكالمة دعوة متلقي الاتصال للمتصلة بالهدوء، حيث تم تحديد موقعها، للتعامل مع الحالة وإنقاذها من اللصوص، وذلك من طريقة الإجابة عن أسئلة متلقي ‏الاتصال من وزارة الداخلية بدقة واحترافية.