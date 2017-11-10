عدنان جستنيه ينتقد وليد الفراج بعد جحفلة تركي آل الشيخ

طلال الغامدي(صدى):

وجه المحلل الرياضي عدنان جستنيه نقداً حاداً إلى وسائل الإعلام، بعد نشر معلومات مغلوطة تخص قضية اللاعب محمد العويس ورئيس نادي الاتحاد السابق أنمار الحائلي.

وقال جستنيه عبر حسابه على تويتر: من الذي نشر معلومات غير صحيحة عن جهة قضائية وساهم في انتشار بلبلة في الوسط الرياضي عبر مواقع التواصل الإجتماعي؟ مَا هكَذَا تورد الإبل. رئيس هيئة الرياضة تركي ال الشيخ يقدم درساً قاسياً، واعتقد أن الرسالة وصلت، من بعد الان خذوا العلم من المصدر الرسمي ” .

وكان الإعلامي وليد الفرج قد أعلن قبل بدء برنامجه اكشن يادوري عبر الحسابات الرسمية للبرنامج عن توصل نادي الشباب والأهلي إلى حلول حول قضية محمد العويس، إضافة إلى إعلانه براءة رئيس الاتحاد السابق أنمار الحائلي وعدم إدانته، وهو ما نفاه رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ في بيانٍ رسمي نشرته هيئة الرياضة، ليعطي درساً لوسائل الإعلام بأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.