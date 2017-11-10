بالفيديو.. والد شاب مسلم يعفو عن قاتل ابنه في أمريكا

واشنطن(صدى):

في مفاجأة غريبة من نوعها، قام والد شاب مسلم قتل في ولاية كنتاكي الأمريكية، بالعفو عن قاتل ولده، خلال محاكمته، وقام باحتضانه في مشهد دفع جميع الحضور للبكاء.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر إبريل الماضي، في مدينة ليكسينجنتون بولاية كنتاكي الأمريكية، حينما شارك شخصًا يدعى تيري ريلفورد، في قتل عامل توصيل بيتزا مسلم.

وفي جلسة محاكمة القاتل، وخلال سماع شهادة عبد المنعم جتمود، والد الشاب المجني عليه، صلاح الدين، أعلن أمام الجميع مسامحته لقاتل ولده، وحرص على احتضان القاتل وهمس له في إذنه ” اعمل الصالحات عندما تخرج من السجن، وسيغفر لك الله ” .

ومن جانبه، لم يتمالك القاتل ” ريلفورد ” نفسه، ليبكي أمام الجميع ويعتذر لـ ” جتمود ” وأسرة القتيل، سألا العفو والمغفرة من الله.

وحكمت المحكمة على ” ريلفورد ” بالسجن 31 عاما، بعد اعترافه بالتواطؤ في القتل والسرقة، ليعترف ” جتمود ” بشعوره بالغضب ليس من القاتل بل من الشيطان الذي أضله.