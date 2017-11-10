أمير الباحة يتفاعل مع شفاعة فايز المالكي بعد 4 ساعات فقط

إبراهيم الزهراني(صدى):

تفاعل المكتب الخاص لأمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، مع شفاعة الفنان فايز المالكي لتوظيف مواطن يعاني ظروفا صعبة، بعد 4 ساعات فقط.

وكتب المواطن لفايز المالكي: ” أريدك أن تشفع لي عند أمير الباحة الأمير حسام بن سعود في شأن الحصول على وظيفة، حيث إني عاطل منذ 9 سنوات، ووالدي يعاني من شلل نصفي، ووالدتي كبيرة في السن، وليس لهما عائل غيري ” .

فيما رد المالكي على طلب المواطن، قائلا: ” الله يفرجها عليك، وأسأل الله أن يسخر لك الأمير حسام بن سعود، فهو رجل فيه خير عظيم ” .

وبعد أربع ساعات أردف المالكي: ” الأمير حسام بن سعود طلب مقابلتك، تواصل مع المكتب الخاصّ لسمو أمير الباحة، والله يفتح لك أبواب الرزق ” .