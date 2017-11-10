الجبير: تصريح الرئيس السيسي يتماشى مع ما يفكر به الجميع في المنطقة

نايف السالم(صدى):

فسر وزير الخارجية عادل الجبير تصريح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي قال فيه رد على سؤال حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران وحزب الله، إنه يعارض الحرب ملقيا الضوء على أن أمن الخليج يعتبر خطا أحمرا بالنسبة لمصر.

وقال: ” اعتقد أن تصريح الرئيس السيسي يتماشى مع ما يفكر به الجميع في المنطقة، نقول إن علينا أن نجد طرقا للحد من نفوذ حزب الله وأضراره وعلينا أن نجد سبلا للضغط على أنشطة حزب الله الإرهابية ومشاركته في شؤون بلدان أخرى بناء على طلب إيران، وليس هناك تناقض في المواقف. ”

وكان الرئيس السيسي قال في لقاء مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام المصرية والأجنبية على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أكد أن أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لنا ويجب على الآخرين عدم التدخل في شؤوننا والوصول بالأمور إلى شكل من أشكال الصدام.