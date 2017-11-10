الذهب يتراجع من أعلى مستويات في 3 أسابيع

متابعات(صدى):

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بعد وصولها لأعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أمس، مع ترقب عقد قمة فيتنام الاقتصادية بين دول آسيا والمحيط الهادئ.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجعًا بنسبة 0.12٪ عند 1285.13 دولار للأوقية، بينما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 1285.43 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:42 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع نتيجة لتراجع الدولار بسبب المخاوف من تأخير مجلس الشيوخ مشروع قانون التخفيض الضريبي المقترح من 35% إلى 20% حتى عام 2019.