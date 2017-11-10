تركيا تعتقل 11 سوريا يشتبه بانتمائهم لـ ” داعش “

أنقرة(صدى):

نفذت قوات الأمن التركية، حملة فجر اليوم الجمعة، اعتقلت خلالها 11 سورياً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي في ولاية أضنة جنوبي البلاد.

وقامت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أضنة، بعمليات متزامنة للقبض على مشتبهين بانتمائهم لداعش في الولاية.

يذكر أن قوات الأمن التركية تقوم بحملات مداهمات للقبض على الأشخاص المشتبه بانتمائهم لداعش الذي أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات في البلاد، كان آخرها الهجوم في ملهى ليلي بمدينة إسطنبول خلال احتفالات العام الجديد، وأسفر عن مقتل 39 شخصاً، من بينهم 24 أجنبياً، وإصابة 69 آخرين.