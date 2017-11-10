بالفيديو.. حارسان يعتديان بالضرب على نمر ويسحبان ذيله

كانبرا(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد لقطات من داخل حديقة دريم وورلد الترفيهية على ساحل جولد كوست في أستراليا لحارس حديقة يصفع نمرا على وجهه، في حين يسحبه آخر من ذيله.

أثارت اللقطات غضب محبي الحيوانات، ودعوا إلى سرعة اتخاذ اجراءات قانونية، لكن الحديقة دافعت عن موظفيها، وقالت إنهما كانا يحاولان الفصل بين النمور العدائية.

وقال مسئولو الحديقة في بيان إعلامي ، أن النمور في الفيديو أظهرت سلوكا عدائيا واحتاجت إلى الفصل بينهما قبل إيذاء بعضهم، وأضافوا، أن الضرب بيد مفتوحة على منطقة الوجه يعد من الطرق الأكثر أمانا لإعادة تركيز النمور الذين يتحدون بعضهم.