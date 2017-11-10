بريطانيا تعلن الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن(صدى):

كشفت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة أنها ستخرج من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس 2019 عند الساعة 23,00 ت غ وذلك بموجب تعديل سيطرح ضمن مشروع قانون بريكست الذى لا يزال قيد الدرس فى البرلمان.

وصرح وزير بريكست ديفيد ديفيس ” يقول التعديل الذى تقدمنا به بوضوح ان المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس 2019 عند الساعة 23,00 ت غ ” .

وقالت وزارته أن بعض النواب أعربوا عن القلق من أن موعد تطبيق بريكست ليس مدرجا فى القانون.

وأوضح ديفيس ” لقد استمعنا الى الرأى العام والبرلمان وطرحنا هذا التعديل لتفادى أى التباس ” .

بعد تصويت البريطانيين لصالح بريكست فى استفتاء فى يونيو 2016، تقدمت رئيسة الحكومة تيريزا ماى بطلب رسمى فى 29 مارس لخروج بلادها من التكتل وأطلقت بذلك مرحلة مفاوضات تستمر عامين قبل موعد الانسحاب الرسمي. وفى كلمة فى فلورنسا فى 22 سبتمبر الماضي، كررت ماى رغبتها باتمام بريكست بحلول 29 مارس 2019.

لكن المثير للاستغراب هو الساعة التى اختارتها الحكومة اذ كان المسؤولون الأوروبيون يتوقعون أن تكون عند منتصف الليل بتوقيت لندن لكنها ستكون بتوقيت بروكسل اى أبكر بساعة بتوقيت لندن.

سيتم ادراج التعديل ضمن مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبى الذى سيخضع لمراجعة معمقة على مستوى اللجان اعتبارا من الثلاثاء 14 نوفمبر.

ومن المفترض ان يضع مشروع القانون الذى يعتبر حاسما فى عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى حدا لسيادة التشريعات الاوروبية فى القانون البريطانى.