الكابتن ريما تتعرض لهجوم شديد بسبب سامي الجابر

ماجد محمد(صدى):

تسببت تغريدة للكابتن ريما، مؤسسة أول فريق كرة قدم نسائي بالمملكة، وصفت فيها سامي الجابر لاعب الهلال ومنتخب الخضر، بالأسطورة، في إثارة كبيرة على موقع التواصل ” تويتر ” .

ونشرت ريما مجموعة صور للجابر معلقة عليها قائلا : ” اذا بنتكلم عن أسطورة وتاريخ وبطوله وإصرار وعطاء وفكر واستمرار وتحدّي وفخامة وستايل تمعن في هذي الصور ” .

وتعرضت ريما لهجوم شديد بعدما نشرت التغريدة، حيث علق فهد المريشيد ” مع احترامي الشديد الشارع الرياضي كله يعرف أنَّ سامي الجابر لاعب إعلامي، بينما أشار ياسر إلى نجوم آخرين في المملكة حين كتب يقول: الأسطورة ماجد عبدالله ومحمد نور فقط ” ، بينما قلل بدر من قيمة مسيرته التدريبية قائلًا: ” صح والدليل إنه ما نجح إلا لاعب فقط وفشل إداري ومدرب على الرغم من الدعم الكبير الذي تلقاه، التركيز مضروب ” .