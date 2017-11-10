الكابتن ريما تتعرض لهجوم شديد بسبب سامي الجابر
تسببت تغريدة للكابتن ريما، مؤسسة أول فريق كرة قدم نسائي بالمملكة، وصفت فيها سامي الجابر لاعب الهلال ومنتخب الخضر، بالأسطورة، في إثارة كبيرة على موقع التواصل ” تويتر ” .
ونشرت ريما مجموعة صور للجابر معلقة عليها قائلا : ” اذا بنتكلم عن أسطورة وتاريخ وبطوله وإصرار وعطاء وفكر واستمرار وتحدّي وفخامة وستايل تمعن في هذي الصور ” .
وتعرضت ريما لهجوم شديد بعدما نشرت التغريدة، حيث علق فهد المريشيد ” مع احترامي الشديد الشارع الرياضي كله يعرف أنَّ سامي الجابر لاعب إعلامي، بينما أشار ياسر إلى نجوم آخرين في المملكة حين كتب يقول: الأسطورة ماجد عبدالله ومحمد نور فقط ” ، بينما قلل بدر من قيمة مسيرته التدريبية قائلًا: ” صح والدليل إنه ما نجح إلا لاعب فقط وفشل إداري ومدرب على الرغم من الدعم الكبير الذي تلقاه، التركيز مضروب ” .
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