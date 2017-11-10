الجيش اليمني يعلن مصرع 235 انقلابيا بينهم 20 قياديا ميدانيا

فهمي محمد(صدى):

ذكر تقرير إحصائي نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن أسبوعًا داميًا جديدًا تكبدت خلاله ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية؛ مئات القتلى والجرحى، وخسائر جسيمة في المعدات والأسلحة، جراء المعارك العنيفة في مختلف جبهات القتال، وغارات مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة.

وقال الجيش اليمني، إن حصيلة الأسبوع الثاني من المعارك العنيفة أسفرت عن مصرع 235 من الانقلابيين، منذ السبت الماضي، بينهم 20 قيادياً ميدانيًا، وثلاثة من كبار القادة الذين ينتمون لما كان يعرف بالحرس الجمهوري (الموالي للمخلوع)، إضافة إلى إصابة المئات البعض منهم إصابتهم خطيرة.

وأفاد التقرير أن معظم خسائر الميليشيات الانقلابية تركزت في جبهات ” نهم ” شرق صنعاء، التي قتل فيها أكثر من 100 عنصر، تلتها جبهات ” تعز ” المختلفة جنوب غرب، 86 بينهم خمسة قيادات، و ” حجة ” شمال غرب، وسقط فيها 82 قتيلا، مشيرًا إلى أن الأرقام المرصودة هي التي تم التحقق منها، أما القتلى الذين لم يحدد عددهم، وهم بالعشرات، فلم يتم إدراجهم ضمن هذا الإحصاء.

وتابع التقرير ” إن 108 من ميليشيا الانقلاب لقوا مصرعهم في الأسبوع الثاني من المعارك العنيفة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، بينهم 11 قياديًا من الصف الأول، في حين جرح أكثر من 200 آخرين ” .

ومن أبرز القيادات التي لقت مصرعها شرق صنعاء؛ علي زيد مهدي صالح قعشه، نبيل حسين محمد الكبسي، عدنان محمد أحمد زبارة، أحمد المتوكل، محمد الأسدي، ومحمد علي محمد المكنى (أبو بتول)، ياسر عبده الناهمي، محسن أحمد سراج، وضاح حامد القرقري، وليد قايد الحرازي، ومحمد علي محمد الحضرمي.

أما القتلى فبينهم خبراء متفجرات، وصواريخ وزراعة ألغام، في حين لا تزال جثث عشرات الانقلابيين، بحسب الجيش اليمني، متناثرة في جبهات القتال، وفي صعدة معقل الحوثيين، أقصى شمال البلاد، أوضحت الإحصائية، مقتل 16 من الميليشيات بينهم 4 قيادات ميدانية و3 قناصين، وأصيب العشرات.

وكانت إحصائية مماثلة للجيش اليمني، قد رصدت في الأسبوع الماضي، سقوط أكثر من600 قتيل وجريح – معظمهم في الجوف وحجة ونهم شرق صنعاء – من ميليشيات الانقلاب بينهم 22 قياديا بارزا.