” صحة نجران ” توضح حقيقة تسبب طبيب في إعاقة كاملة لطفلة حديثة الولادة

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة نجران أنها أجرت تحقيقًا كاملًا في اتهام أحد المقيمين لطبيب بمستشفى شرورة العام، بإصابة طفلته بإعاقة كاملة نتيجة استخدام جهاز الشفط 5 مرات خلال توليد زوجته.

وقالت صحة نجران إن ” الأم تعثرت خلال ولادة الطفلة بشكل طبيعي، وهو ما استدعى إجراء عملية قيصرية، التي تبين بعدها أن الطفلة ولدت وهي تعاني ازرقاق بالأطراف، وانخفاض ضربات القلب، وتجمع كيسي كبير تحت فروة الرأس من الخلف، مع تعرضها لتشنجات.

أوضحت الصحة، أنه تم عمل إنعاش قلبي رئوي للطفلة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، وتنويمها لنحو شهر، وإعطائها العلاجات اللازمة، وتم إخراجها من المستشفى بعد تحسن حالتها.

وأضافت صحة نجران في بيان لها أنه تم تشخيص إصابة الطفلة باعتلال في المخ جراء نقص الأكسجين، وتم نصح ذويها بنقلها لمركز طبي متخصص لعرضها على طبيب مخ وأعصاب للأطفال.

وأشارت إلى أنه تم عرض الطفلة على استشاري عيون بمستشفى الملك خالد بنجران؛ واتضح أنها تعاني متلازمة ” ستيرج ويبر ” ، كما شخصت مستشفى الولادة والأطفال إصابتها بنوبات صرع متكررة ووجود كيس صغير بالبطين الثالث للمخ حجمه 9 مم، لافتة إلى أنه تم تقديم النصح لذوي الطفلة بنقلها لمراكز متخصصة لعلاجها.