التحفيز يرفع نسبة الانضباط من 14% في مدرسة بنات بوادي الدواسر إلى 42%

حمود العنزي(صدى):

نجحت مدرسة بنات في تعليم محافظة وادي الدواسر، في رفع نسبة الانضباط لطالباتها بعدم الغياب أو التأخر نهائياً لمدة 45 يوماً من بداية العام الدراسي الحالي ، بتنفيذها لمجموعة من الإجراءات والحوافز أسهمت بشكل مباشر في رفع نسبة الانضباط من 14% لنفس الفترة من العام الدراسي الماضي، إلى 42% خلال الشهر والنصف الماضية من العام الحالي.

وأفادت وكيلة مدرسة نزوى لشؤون الطالبات سارة العليان، التي نجحت مدرستها في تلك المبادرة ، أن المدرسة عمدت إلى الاهتمام بذلك الجانب إدراكاً منهم لأهمية الانضباط المدرسي في تهيئة البيئة التربوية والتعليمية لتحقيق أهداف المدرسة العملية والتربوية، والإسهام في تعزيز البيئة المدرسية الآمنة ونشر السلوكيات الإيجابية .

فيما أوضحتا مرشدتا الطالبات بالمدرسة سارة مرضي ، وشيخة الغانم، أنهم نفذوا البرنامج بتطبيق عدة إجراءات للإسهام في توفير البيئة المدرسية التي يبتغونها ومن أهمها التواصل مع المنزل وأفراد الأسرة من أم وأب وتعريفهم بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالسلوك والنظام وأهمية الالتزام بهما، وهو ما عزز الشعور بالمسؤولية والانتماء للمدرسة، كما تم تكثيف برامج إدارة التوجيه والإرشاد والتوعوية بنوعيْها الوقائي والعلاجي، وتكثيف النشر الإعلامي لثقافة الانضباط المدرسي، ومتابعة تطبيق قواعد السلوك والمواظبة في المدرسة، بالإضافة إلى الاهتمام وبشكل كبير بالجانب التحفيزي والترفيهي للطالبات المنضبطات، والارتقاء بالسلوكيات الحسنة وتعزيزها, وتعهدها بالتشجيع والرعاية بكل الوسائل التربوية الممكنة.

من جانبه, أكد أحد أولياء الأمور أن نتيجة انضباط ابنته أدى إلى الرفع من مستواها الدراسي، وأسهم في نموها الاجتماعي، وأصبحت تنتظر اليوم الدراسي التالي بشوق ورغبة جامحة، خاصة وأنها تجد تحفيزاً بأساليب متنوعة كل يوم .