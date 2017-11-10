اليمن تطالب الأمم المتحدة بإدانة عمليات التهجير القسري في تعز

فهمي محمد(صدى):

دان وزير الإدارة المحلية اليمني- رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، عمليات لتهجير القسري الجماعي التي تمارسه الميلشيا الانقلابية ضد سكان مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، عبر إجبارهم على الخروج من منازلهم بقوة السلاح وزرع الألغام في محيط هذه المنازل ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

ودعا الوزير فتح في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك إلى إدانة تصرفات المليشيات الانقلابية وانتهاكاتها اليومية بحق أبناء محافظة تعز وغيرها من محافظات الجمهورية.

وطلب رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني من ماكغولدريك زيارة محافظة تعز والاطلاع على جرائم المليشيات الانقلابية اليومية بحق الأطفال والنساء والمدنيين وتهجير السكان بقوة السلاح، ورفع تقارير إلى المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن بصورة مستعجلة عن معاناة أبناء المحافظة من جرائم المليشيات الانقلابية.

واعتبر فتح أن صمت المنسق الأممي والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة أمر غير مقبول، لافتاً إلى أن السكوت تجاه هذه التصرفات يشكك في مصداقية وحيادية المنظمات الحقوقية الأممية.