وزير النقل: جميع مشاريع الوزارة ستكون من نصيب الشركات الوطنية

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة النقل أن جميع مشاريع الوزارة ستكون من نصيب الشركات الوطنية القادرة على التنفيذ حسب شروط ومواصفات الوزارة المحددة والمتفق عليها.

وأوضح الدكتور نبيل العامودي وزير النقل، إن الوزارة تعمل حاليا على خصخصة المطارات ومن ثم الموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى بعض الطرق، وذلك قبل نهاية العام المقبل 2018.

وأشار أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة اللوائح والأنظمة الحالية لتواكب مع ما وجه به خادم الحرمين الشريفين من السماح للمرأة بالقيادة والعمل جارٍ على تطويرها لضمان وجود ما يحفظ خصوصية المرأة في المجتمع ومراعاةً لتطبيق الضوابط الشرعية اللازمة.