اعتماد مستشفى قوى الأمن كبرنامج لتدريب الزمالة في جراحة القولون والمستقيم

عادل الحربي(صدى):

حصل قسم الجراحة العامة في برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في برنامج الزمالة في التخصص الدقيق لجراحة القولون والمستقيم بقسم الجراحة العامة لثلاث سنوات قادمة، مسجلاً بذلك نجاحاً جديداً يضاف لمنجزات المستشفى التي بلغت 34 برنامجًا معتمدًا.

وأوضح رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الدكتور أيمن البكري, أن هذا الاعتماد يعكس ثقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بما يقدمه قسم الجراحة من خدمات صحية عالية الجودة، وبما لدى المستشفى من كفاءات طبية مؤهلة وإمكانات وتجهيزات عالية المستوى.

وقال : إن هذا الإنجاز تم بفضل من الله عز وجل ثم بفضل الدعم الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وإدارة برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض لكل ما من شأنه رفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها.

وأكد الدكتور البكري, أن هذا الإنجاز يعد ثمرة للبيئة المحفزة على الإبداع التي توفرها هذه الإدارة ونتيجة للتطور المستمر الذي يشهده المستشفى في شتّى المجالات الذي بمقتضاه اضحى يتمتع بسمعة طبية متقدمة بين مؤسسات تقديم الرعاية الصحية على المستويات كافة، ومنها التميز الذي يحظى به كمركز تدريبي ببرنامج الزمالة في جراحة القولون والمستقيم.

وقدم رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى, شكره لرئيس قسم الجراحة العامة استشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور علي الزهراني، لمدير البرنامج التدريبي الدكتور محمد عمر عسيري، وللاستشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور رامي الصيرفي، على جهودهم في الحصول على هذا الاعتماد.