 وزير العمل يكشف عن نسبة النساء في القطاع الخاص

عادل الحربي (صدى):

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أن نسبة النساء في القطاع الخاص لا تتجاوز 15 %، متوقعاً ارتفاعها إلى 25 % قبل حلول 2030.

وأوضح الغفيص أن النساء مؤهلات لشغل مناصب قيادية عليا في الشركات العملاقة بعد أن كانت مناصبهن مقتصرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً أن وزارته تستهدف تخفيض نسبة البطالة إلى 7 % قبل حلول 2030.

ولفت خلال فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان “شركاء في رؤية الغد” ، فيما يخص رسوم العمالة، قال وزير العمل إن الهدف منها هو استقطاب الكفاءات المتميزة، خاصة أن 85 % من العمالة الوافدة مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوية.