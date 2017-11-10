بالفيديو.. طفل صغير يصطاد أخطبوط ويقتله بالعض

نورة الشهري (صدى):

تمكن طفل أمريكي صغير يٌدعى ” كوا أفونج ” عمره 10 سنوات ، من الإمساك بأخطبوط وقتله عن طريق العض ، خلال قيامه برحلة صيد برفقة والده في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية.

وكشف الأب في تصريحات لصحف محلية أنه خرج مع ابنه في رحلة صيد لتعليمه كيفية الصيد وطريقة الإمساك وقتل الأخطبوط.

وظهر الأب في بداية الفيديو المتداول يشجع ابنه على الغوص للإمساك بأخطبوط كبير، وعندما نجح في القبض عليه، عانى الطفل لدقائق للسيطرة على حركة الأخطبوط، حيث بدأ بعضه وقتله في نهاية المطاف.