بالصور.. أشجار تلتهم أشياء غريبة بداخلها

أماني الغامدي(صدى):

نشر أحد المصورين أغرب الصور الملتقطة لنمو الأشجار أعلى بعض الأشياء، أو محاصرتها للبعض الآخر بشكل غريب، ما اثار استغراب المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي.

وظهر في الصور ، أحاط جذع شجرة بمقعد ملتفا حوله، وعلق رأس حصان بفتحة في جذع آخر، كما لم يبال جذع شجرة بوجود قبر بجانبه وعمل على إلتهامه، ونما آخر داخل هيكل سيارة.

حاصر جذع شجرة أخرى رجلا أثناء محاولته التسلق أعلاه، ولم تتوقف أشجار أخرى عن النمو أعلى الدراجات العادية والنارية حتى إن أحد الجذوع ظل يرتفع بالدراجة الكامنة بداخله عدة أمتار.