بالفيديو.. مهندسة سعودية: سأتمكن في يوم من الأيام من إرسال صاروخ إلى الفضاء

نورة الشهري(صدى):

قالت المهندسة الشابة السعودية مشاعل الشميمري المتخصصة في هندسة الصواريخ الفضائية، خلال برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” عن تخصصها وعن أبرز الصعوبات التي واجهتها وما تطمح للوصول إليه.

وقالت الشميمري إنها وصلت إلى مرحلة متقدمة في البحث، وتستطيع أن تؤكد أن الجوانب التقنية والهندسية لمشاريع الصواريخ الخاصة بها مكتملة وتحتاج فقط إلى التمويل والدعم المادي.

وعبرت الشميمري عن أملها في أن يحظى مشروعها بدعم المستثمرين، مؤكدة أنها واثقة في أنها ستتمكن في يوم من الأيام من إرسال صاروخ إلى الفضاء لاستكشاف الكواكب.