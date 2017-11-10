دراسة علمية تكشف: 10 مهن دأب أصحابها على مخالفة قواعد المرور

متابعات(صدى):

أكدت دراسة تحليلية نشرتها صحيفة ” ذا صن ” البريطانية أن هناك 10 مهن يخالف أصحابها القواعد والآداب المرورية بشكل دائم، وخاصة السرعات المقررة على الطرق أثناء القيادة داخل المملكة المتحدة.

واستندت الصحيفة البريطانية إلى نتائج دراسة تحليلية للمخالفات المرورية أجرته شركة أدميرال للتأمينات، واشتمل على ستة ملايين صحيفة تأمين، وبينت النتيجة النهائية أن لاعبي كرة القدم هم الأكثر مخالفة للسرعات أثناء القيادة.

وأشارت الصحيفة إلى الرعونة التي يتعامل بها بعض اللاعبون المحترفون أثناء القيادة، ودللت بواقعة البلجيكي مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد التي كانت في عام 2015، حيث حُرِّر ضده مخالفتي سعرة في يوم واحد.

وجاء في المركز الثاني في قائمة الأكثر مخالفة للسرعة أصحاب المطاعم، ثم المهندسين المعماريين، فعمال الحفر البحري، وانتهاءً بأطباء الجراحة في المركز العاشر.

شركة التأمين أجرت التحليل في الأساس لتحديد قيمة أقساط التأمين المقررة عن أصحاب المهن المختلفة، وأكدت ان المخالفات المرتكبة لم تكن مفاجئة، حيث كان أبرزها تجاوز السرعة ثم استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة.

ومن خلال التحليل، تبين كذلك أن الرجال هم الأسوأ والأكثر تجاوزًا للسرعات المقررة من السيدات، وذلك بنسبة إثنان إلى واحد.

وقالت سابين ويليامز، المدير التنفيذي لشركة أدميرال للتأمين إن مخالفة القواعد المرورية لن يتوقف عند خصم نقاط من رخصة القيادة أو الغرامة المالية، بل إن الأمر قد يصل إلى ارتفاع قيمة أقساط التأمين الشهرية.

وأضافت أن شركات التأمين وعلى رأسها أدميرال تستند في زيادة قيمة الأقساط على بعض السائقين إلى ارتفاع معدلات المخاطر وإمكانية التعرض للحوادث بشكل أكبر نتيجة القيادة خارج إطار القانون في كثير من الأحيان.

وأنهت ويليامز حديثها مؤكدة أن بعض السائقين الأكثر تسجيلًا للمخالفات يواجهون صعوبة في التعامل مع شركات التأمين بشكل عام، حيث ترفض الشركات قبول طلب التأمين عليهم أو على سياراتهم.